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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хомуха назвал четыре клуба, которые будут бороться за медали в РПЛ эксклюзив

18 Апреля 2024 • 11:00 Комментировать

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» назвал тройку призеров по итогам окончания Российской премьер-лиги.

«Зенит» и «Краснодар» займут первое и второе место, а за третью строчку будут бороться «Динамо» и ЦСКА. А там уж кому больше повезет», – сказал Хомуха.

После 23 матчей «Зенит» с 47 баллами занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. На второй строчке с отставанием в четыре очка идет «Краснодар». Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (38).

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