В агентстве Роши рассказали о ходе переговоров с ЦСКА по продлению контракта

Представитель агентства Sferico Sports Management, которое предоставляет свои услуги защитнику ЦСКА Виллиану Роше, высказался о будущем бразильского футболиста.

По словам представителя Роши, прогресса в переговорах по продлению контракта с московским клубом пока нет.

«Прогресса пока нет – мы в ожидании встречного предложения. Виллиан уважает ЦСКА, у него хорошие отношения с клубом», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, действующее соглашение Роши с ЦСКА рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 7 миллионов евро.

В текущем сезоне 29-летний бразилец провёл за «армейцев» 29 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.