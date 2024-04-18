Семшов: «Победа над «Оренбургом» встряхнёт «Динамо», Кубок завоевать реально»

Бывший игрок «Динамо» Игорь Семшов высказался о победе «бело-голубых» над «Оренбургом» (4:2) в матче 1/2 финала Кубка России (Пути регионов).

По мнению эксперта, успех в прошедшей игре придаст команде Марцела Личке дополнительных эмоциональных сил и поможет ей не только в Кубке, но и в чемпионате России.

«Безусловно, эта победа встряхнёт «бело-голубых» после серии неудач. Мне кажется, что «Динамо» продолжит бороться за третье место в РПЛ. А Кубок динамовцам реально завоевать», — цитирует Семшова «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в следующем этапе турнира «бело-голубые» встретятся со «Спартаком». Эта игра состоится 1 мая и начнётся она в 15:00 по московскому времени.