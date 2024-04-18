Тюкавин: «Догнать «Зенит» будет трудно, но когда было легко?»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин оценил перспективы «бело-голубых» в борьбе за чемпионский титул.

Напомним, за семь туров до конца РПЛ динамовцы занимают третье место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на девять очков.

По словам Тюкавина, догнать петербургскую команду будет сложно, однако москвичи постараются это сделать.

«Мы продолжаем бороться. Не снимаемся с чемпионата. Да, догнать «Зенит» будет трудно. Но когда было легко?» — цитирует Тюкавина «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «бело-голубые» проведут 21 апреля против «Пари НН». Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.