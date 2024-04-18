Ловчев назвал двух тренеров, которые могли бы заменить Абаскаля в «Спартаке»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о том, кто может возглавить «красно-белых» после отставки испанского тренера Гильермо Абаскаля.

По мнению ветерана, на эту должность хорошо бы подошли Валерий Карпин, работающий сейчас в «Ростове», и экс-наставник сборной России Станислав Черчесов.

«С Валерием Карпиным у меня сложные отношения, а со Станиславом Черчесовым я дружу. При Черчесове достойно выступили на ЧМ‑2018. И Карпин работает хорошо», — сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Также эксперт раскритиковал возможное назначение нидерландского специалиста Паскаля Янсена, отметив, что у него мало работы на высоком уровне.

После 23 туров РПЛ «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 35 набранных очков.