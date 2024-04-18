Тренер «Крыльев Советов» Осинькин высказался о стычке тренеров в матче с «Рубином»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о конфликте тренеров, который произошёл по ходу матча 24-го тура РПЛ против «Рубина» (2:0).

Напомним, стычка произошла между помощником Осинькина Виктором Булатовым и главным тренером казанской команды Рашидом Рахимовым.

«Была обычная эмоциональная реакция, просто много людей это увидели. Если бы не пресса, то на конфликт Булатова и Рахимова даже не обратили бы внимания», — цитирует Осинькина Sport24.

Отметим, что за семь туров до конца сезона «Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, опережая девятый «Рубин» на четыре очка.