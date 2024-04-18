Игнатов: «У Джикии нет проблем со «Спартаком»

Хавбек московского «Спартака» Михаил Игнатов в беседе с журналистами поделился мнением о защитнике команды Георгии Джикии.

«Джикия готов выходить в старте, никаких проблем с клубом у него нет? Никаких проблем нет», - ответил футболист в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что Джикия лишился места в составе «народной команды» при испанце Гильермо Абаскале. После увольнения специалиста защитник вышел на поле в ответном кубковом матче против петербургского «Зенита» (0:0). Георгий провел на поле около 30 минут.

Контракт 30-летнего игрока с «красно-белыми» рассчитан до завершения нынешнего сезона.