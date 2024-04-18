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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка: «Динамо» надо сосредоточиться на борьбе за третье место»

18 Апреля 2024 • 09:14 Комментировать
Пари НН
...
Динамо Москва
21.04 14:00

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что сейчас цель «бело-голубых» — это борьба за третье место в турнирной таблице РПЛ.

«Да, нам надо сосредоточиться в борьбе за третье место», — цитирует Личку «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 17 апреля, «Динамо» обыграло «Оренбург» (4:2) в матче 1/2 финала Кубка России (Пути регионов) и вышло в следующий этап турнира, где встретится с московским «Спартаком».

После 23 туров РПЛ команда Лички занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков. До конца сезона командам осталось провести по семь матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка

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