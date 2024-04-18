Личка: «Динамо» надо сосредоточиться на борьбе за третье место»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что сейчас цель «бело-голубых» — это борьба за третье место в турнирной таблице РПЛ.

«Да, нам надо сосредоточиться в борьбе за третье место», — цитирует Личку «РБ Спорт».

Напомним, вчера, 17 апреля, «Динамо» обыграло «Оренбург» (4:2) в матче 1/2 финала Кубка России (Пути регионов) и вышло в следующий этап турнира, где встретится с московским «Спартаком».

После 23 туров РПЛ команда Лички занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков. До конца сезона командам осталось провести по семь матчей.