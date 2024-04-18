Игнатов сравнил Абаскаля и Слишковича

Хавбек столичного «Спартака» Михаил Игнатов в беседе с журналистами провел сравнение между экс-наставником команды Гильермо Абаскалем и и. о. главного тренера Владимиром Слишковичем.

«Слишкович более спокойный тренер, чем Абаскаль. Какие изменения внес Слишкович? В целом пока все то же самое, он работает всего несколько дней, тяжело за такой период что-то поменять», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Абаскаль был отправлен в отставку 14 апреля после гостевого поражения от «Сочи» (0:1). В первом матче под руководством Слишковича «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» со счетом 0:0.