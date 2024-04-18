«Спартак» проложил дорогу Абаскалю: в каком чемпионате испанец может заявить о себе

14 апреля московский «Спартак» объявил об увольнении испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, где может продолжить карьеру амбициозный наставник.

Работа в «Спартаке»

Абаскаль пришёл в «Спартак» в июне 2022 года, сменив на посту главного тренера команды Паоло Ваноли. Испанцу досталась команда, которая только что впервые за 19 лет выиграла Кубок России. Несмотря на неубедительную игру под руководством Ваноли, «Спартак» был на эмоциональном подъёме. Новый тренер сразу влюбил в себя футболистов с помощью необычных тимбилдингов и разнообразных тренировочных занятий. На фоне всего этого «Спартак» мощно ворвался в новый сезон. В первом тайме матча за Суперкубок России все были удивлены классной игрой «Спартака» против «Зенита», но затем питерцы взяли своё и разгромили соперника со счётом 4:0. Никто не обратил на это особого внимания, ведь это был дебютный матч испанца. На старте РПЛ команда выдала серию из пяти матчей без поражений и возглавила таблицу. По итогам первой части сезона «Спартак» шёл вторым, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть баллов. Во время зимней паузы все говорили о чемпионстве «Спартака», ведь команда демонстрировала потрясающую атакующую игру и на голову превосходила всех соперников. В первом весеннем матче Абаскаль выставил на кубковую игру с «Локомотивом» 11 россиян, которые на протяжении всего матча возили «железнодорожников» и одержали заслуженную победу, а затем одолели «Локомотив» и на своём поле.

Надлом «Спартака» произошёл после следующего матча с «Уралом» (2:2), когда рефери ошибочно свистнул перед голом «красно-белых» в самой концовке встречи. Наверное, никто не сможет объяснить, что произошло дальше, но «Спартак» просто перестал играть. На протяжении года команда мучилась, изредка демонстрируя неплохой футбол. От увольнения Абаскаля каждый раз спасали терпение руководителей и удача, ведь когда казалось, что вот уже сейчас тренер должен быть уволен, «Спартак» побеждал. Переполнившей чашу терпения каплей стало поражение «красно-белых» в матче с последней командой чемпионата — «Сочи» (0:1). Столичный клуб практически ничего не создал за 90 минут игры, а на следующий день Абаскаль был уволен.

Где мог оказаться Абаскаль

В разные периоды Абаскаля в «Спартаке» ходили слухи, что тренер может вернуться в родную «Севилью», но уже в качестве наставника. В стане севильцев испанец работал в академии, а позже занимал должность аналитика. Однако в непростой для себя период развития «Севилья» решила сделать ставку на более опытного специалиста.

Помимо этого, в СМИ говорилось об интересе к Абаскалю со стороны «Кадиса», который на протяжении всего сезона борется за выживание в испанской Ла Лиге. Но и в данном случае «Кадис» решил не рисковать и не стал приглашать неопытного специалиста, а доверился зрелому Маурисио Пеллегрино.

Где может оказаться Абаскаль

Честно признаться, трудно сейчас представить Абаскаля в каком-либо клубе из топ-5 европейских лиг. Однако, как известно, в наше время далеко не всё решают тренерские качества и предыдущие результаты. Сейчас самое главное — агент. Последние тренеры «Спартака» без особого труда смогли найти себе новое место работы: Доменико Тедеско здорово работает в сборной Бельгии, Руй Витория до недавних пор тренировал сборную Египта, а Паоло Ваноли вместе с «Венецией» ведёт активную борьбу за выход в Серию А.

Думаю, что Абаскалю нужен определённый перерыв после серьёзного стресса в «Спартаке», а вот после паузы мы вполне можем увидеть молодого специалиста в каком-нибудь середняке второй испанской лиги.

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