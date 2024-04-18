Игрок «Спартака» Чернов рассказал, как Абаскаль попрощался с командой

Защитник столичного «Спартака» Никита Чернов рассказал об эмоциях бывшего наставника Гильермо Абаскаля во время прощания с командой. Специалиста отправили в отставку 14 апреля.

«Не могу сказать, что Абаскаль холодно попрощался со «Спартаком». Гильермо растрогался на прощании с командой. Всё равно он здесь оставил свою частичку. Он достаточно хорошо справлялся», - передает слова футболиста «Чемпионата».

Напомним, что Абаскаль занимал пост главного тренера «народной команды» с лета 2022 года. В последнем матче под его руководством «Спартак» потерпел поражение от «Сочи» со счетом 0:1.