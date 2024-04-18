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Тавареш - об отставке Абаскаля: «Это было решение клуба - и точка»

18 Апреля 2024 • 08:28 Комментировать

Защитник московского «Спартака» Томаш Тавареш в беседе с представителями СМИ ответил на вопрос об увольнении испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «красно-белых».

«Это то, о чем мне неудобно говорить. Это было решение клуба - и точка. Я не собираюсь его обсуждать», - передает слова легионера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что об увольнении Абаскаля было объявлено в воскресенье, 14 апреля. В настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» является Владимир Слишкович. Под руководством этого специалиста «красно-белые» сыграли вничью с петербургским «Зенитом» (0:0) в Кубке России.

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Спартак Москва Томаш Тавареш Гильермо Абаскаль ещё теги
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