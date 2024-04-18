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Михаил Кержаков ответил на вопрос о завершении карьеры

18 Апреля 2024 • 08:02 Комментировать (2)

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о возможном завершении карьеры.

«Принято ли окончательное решение по поводу того, последний ли это мой сезон в профессиональном футболе? Конечно, нет. Весна же в разгаре!» - передает слова голкипера пресс-служба «сине-бело-голубых».

В нынешнем сезоне Кержаков принял участие в 18 поединках, в которых пропустил 14 мячей. За петербургскую команду 37-летний вратарь выступает с лета 2015 года. Срок действующего трудового соглашения между Михаилом и «сине-бело-голубыми» рассчитан до конца июня текущего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Михаил Кержаков
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Комментарии (2) Все комментарии
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TEREX
18 Апреля 2024 в 08:43
ой мишаня..давай иди ужэ..на пики..ато патома будит мучитильна больна..))
ингерман
18 Апреля 2024 в 08:32
ай.. гуд-бай! А-ха-ха-ха! )))
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