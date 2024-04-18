Михаил Кержаков ответил на вопрос о завершении карьеры

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков высказался о возможном завершении карьеры.
«Принято ли окончательное решение по поводу того, последний ли это мой сезон в профессиональном футболе? Конечно, нет. Весна же в разгаре!» - передает слова голкипера пресс-служба «сине-бело-голубых».
В нынешнем сезоне Кержаков принял участие в 18 поединках, в которых пропустил 14 мячей. За петербургскую команду 37-летний вратарь выступает с лета 2015 года. Срок действующего трудового соглашения между Михаилом и «сине-бело-голубыми» рассчитан до конца июня текущего года.
Бан пользователя