Семак оценил игру Ахметова против «Спартака»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об игре полузащитника Ильзата Ахметова в ответном поединке ½ финала Пути РПЛ Кубка России против московского «Спартака» (0:0).

«Нужно на тренировках, играх заслужить место в стартовом составе. Календарь плотный. Надеюсь, у всех игроков будет возможность проявить себя», - передает слова специалиста «Чемпионат».

По сумме двух поединков «Зенит» пробился в финал Пути РПЛ Кубка России. Что касается «Спартака», то «народная команда» продолжит борьбу за титул в нижней сетке соревнований.