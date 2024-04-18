Тренер «Спартака» ответил, будет ли играть Джикия

И. о. главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович поделился мнением о перспективах защитника Георгия Джикии в команде.

«Георгий — игрок «Спартака». Когда он нам нужен – он будет играть», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что Джикия лишился места в стартовом составе «красно-белых» при испанце Гильермо Абаскале. Несколько дней назад тренера отправили в отставку.

В нынешнем сезоне Георгий принял участие в 11 поединках «Спартака». Срок действующего контракта между сторонами истекает грядущим летом. Стороны пока не договорились о продлении соглашения.