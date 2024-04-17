«Спартак» не пропускает при Слишковиче уже в четырёх матчах кряду

Московский «Спартак» вечером среды гостил у питерского «Зенита» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Игра завершилась нулевой ничьей, столичный клуб выбыл в Путь регионов Кубка страны.

Что любопытно, спартаковцы при боснийском тренере Владимире Слишковиче не пропускают уже в четвёртом матче подряд. Напомним, что ранее Слишкович заменял покинувшего клуб Гильермо Абаскаля когда того не было на матчах по причине дисквалификаций.

23 октября 2022 года «Спартак» разгромил «Химки» (5:0), 9 декабря 2023 года «Крылья Советов» (3:0), а в первом матче этой футбольной весны сыграл вничью с «Зенитом» в РПЛ (0:0).