Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» не пропускает при Слишковиче уже в четырёх матчах кряду

17 Апреля 2024 • 21:38 Комментировать (1)

Московский «Спартак» вечером среды гостил у питерского «Зенита» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Игра завершилась нулевой ничьей, столичный клуб выбыл в Путь регионов Кубка страны.

Что любопытно, спартаковцы при боснийском тренере Владимире Слишковиче не пропускают уже в четвёртом матче подряд. Напомним, что ранее Слишкович заменял покинувшего клуб Гильермо Абаскаля когда того не было на матчах по причине дисквалификаций.

23 октября 2022 года «Спартак» разгромил «Химки» (5:0), 9 декабря 2023 года «Крылья Советов» (3:0), а в первом матче этой футбольной весны сыграл вничью с «Зенитом» в РПЛ (0:0).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Слишкович
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ингерман
17 Апреля 2024 в 22:06
ай мона и трехсот при таком судействе-та.. хе..
Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» «Бавария» выбрала нового тренера «Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне «Манчестер Сити» подыскал замену де Брёйне за 117 миллионов евро Гвардиола рассказал, что сделает в случае поражения «Реалу» в Лиге чемпионов Анчелотти обратился к Хаби Алонсо после чемпионства «Байера» Мюллер прокомментировал историческое чемпионство «Байера» «Реал» пройдёт «Манчестер Сити» и выиграет Лигу чемпионов – так говорит статистика Аналитики оценили шансы «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Ливерпуля» на титул
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России «Реал» на выезде добыл важную победу над «Мальоркой»
Спортивные новости
«Лучше больше отдохнуть, чем сыграть семь матчей и сразу включаться в мощную зарубу»: Рыбин – о финале Кубка Гагарина Плющев: «Длительная пауза «Локомотива» может плохо сказаться на игре команды» Бывший тренер «Локомотива» и «Металлурга» рассказал, за кого будет болеть в финале Кубка Гагарина Каменский рассказал, как длительный перерыв перед финалом Кубка Гагарина повлияет на «Локомотив» Экс-игрок «Локомотива»: «Многие осуждают стиль Никитина, но результат превыше всего» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Апреля
22:50 · Кубок России
Слишкович: «Когда Джикия на поле, это чувствуется»
22:49 · Кубок России
Защитник «Зенита» Родригао похвалил голкипера «Спартака» Максименко
22:44 · Кубок России
Игрок «Зенита» Мантуан — о матче со «Спартаком»: «Сейчас 0:0, но это не проигрыш»
22:44 · Кубок России
Слишкович: «Зенит» заслуженно прошёл дальше»
22:41 · Кубок России
«Спартак» установил антирекорд клуба в Кубке России без гостевых побед
22:38 · Кубок России
Семак: «Естественно, ничего не меняется, у нас цель - чемпионат»
22:29 · Кубок России
Семак: «В последних матчах мы не забиваем то количество мячей в пропорции к созданным моментам»
22:21 · Кубок России
Семак: «Новая позиция Караваева - не сюрприз для «Спартака»
22:18 · Кубок России
Дасаев — об игре Максименко в матче с «Зенитом»: «Так и надо держать!»
22:11 · Кубок России
Червиченко раскритиковал матч «Зенита» и «Спартака» в Кубке России
22:10 · Кубок России
Семак: «Сегодня мы абсолютно заслуженно наиграли на победу»
22:04 · Кубок России
Семак: «Что касается отмены гола, отменили и отменили»
22:01 · Кубок России
Судья Федотов считает, что арбитры правильно не назначили пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Зенитом»
21:56 · Кубок России
Семак: «Сказать, что мы счастливы, нельзя» 2
21:44 · Кубок России
Гончаренко объяснил, чего не хватило «Уралу» в матче с «Ростовом»
Все новости
Рекомендуем