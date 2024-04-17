«Зенит» продолжает не проигрывать этой весной

Питерский «Зенит» продолжает свою весеннюю серию без поражений во всех официальных российских турнирах. Так, вечером среды питерцы сыграли в нулевую ничью с московским «Спартаком».

Этот матч стал восьмым для «Зенита» весной без поражений, у чемпиона России пять побед и три ничейных исхода.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает чистое первое место с 47 очками. Что касается Кубка России, то после прохода «Спартака» «Зенит» сыграет в финале Пути РПЛ с московским ЦСКА. Отметим, что «армейцы» Москвы также ни разу не проиграли в восьми прошедших матчах текущей футбольной весны в РПЛ и Кубке.