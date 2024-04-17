Агент Роналдо: «Не удивлены успешной игрой футболиста за «Ростов»

Футбольный агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы хавбека «Ростова» Роналдо, рассказал, как игрок чувствует себя в российском клубе.

«Игра Роналдо приносит нам огромное удовольствие. Мы вообще не удивлены его успешной игрой за «Ростов». Он способен еще на многие невероятные вещи», — приводит слова агента издание «РБ Спорт».

Напомним, что полузащитник пополнил состав донского клуба зимой 2024 года. С тех пор 23-летний футболист за «Ростов» провел семь встреч, отличившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.\

На данный момент южане располагаются на восьмой позиции турнирной таблицы первенства страны, заработав 34 балла.