Матч «Зенита» и «Спартака» стал вторым матчем российского сезона по посещаемости

Вечером среды в Кубке России сражаются питерский «Зенит» и московский «Спартак». Стала известна посещаемость этого знаменитого противостояния. Так, в эту среду на футбол в Санкт-Петербурге пришли 56 470 человек.

Что любопытно, проходящая в Питере игра стала второй по посещаемости в российском футболе. Первой стала игра между «Зенитом» и «Спартаком» 2 марта (0:0), тогда на неё пришли 57 858 человек. Третьей по посещаемости стала игра «Зенита» и «Краснодара» в первом круге РПЛ в ноябре (1:1) – 46 695 человек.

Текстовая трансляция матча «Зенит» - «Спартак» доступна на нашем портале.