Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джикия вышел на поле в следующем матче «Спартака» после отставки Абаскаля

17 Апреля 2024 • 21:02 Комментировать
Зенит
0:0
Спартак Москва
1 1.68 X 4.10 2 4.70
2-й тайм

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия впервые за долгое время вышел на футбольное поле в официальном матче «красно-белых». Случилось это в первой половине второго тайма матча «Зенита» и «Спартака» в Кубке России. Встречаются команды в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ.

Отметим, что как только Джикия вышел на поле, капитанскую повязку Георгию отдал Александр Соболев.

Напомним, что Джикия сыграл всего 21 минуту этой весной за «Спартак». Он вышел на замену в игре РПЛ с «Факелом» (0:2). В остальном же экс-главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль с сентября прошлого года практически не рассчитывал на россиянина.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия

Новости по матчу

Сегодня, 17 Апреля
21:02
Джикия вышел на поле в следующем матче «Спартака» после отставки Абаскаля
19:35
Семак объяснил выход на поле Сантоса и Адамова
19:30
Слишкович: «Сейчас не время вернуть Джикию в состав»
19:23
Классен: «Пытались готовиться к «Зениту» так же, как с Абаскалем»
19:03
Агент высказался о состоянии Бабича
19:00
«Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 11
18:31
Теперь без Абаскаля: Слишкович выбрал состав «Спартака» на битву с «Зенитом»
18:31
Тюкавин приблизил «Динамо» к выходу в следующий раунд
18:30
«Зенит» объявил состав на кубковую игру со «Спартаком»
17:14
Бабич и Зобнин пропустят битву «Спартака» с «Зенитом»
16:38
Матч «Зенит» - «Спартак» побьёт рекорд по посещаемости в Кубке России
16:38
Колосков: «Будет интересно, как увольнение Абаскаля скажется на «Спартаке»
16:24
Чанов: «ЦСКА может пройти «Зенит» в Кубке России»
15:43
Бушманов: «У «Спартака» есть шансы в матче с «Зенитом»
15:40
Камоцци: «Думаю, что победа «Спартака» невозможна»
15:31
Бушманов: Появление Джикии добавит эмоций «Спартаку» в матче с «Зенитом»
14:30
Первак уверен, что «Спартак» не утвердит Слишковича 1
14:21
Тернавский объяснил, за счёт чего «Спартак» может выдать хорошую игру с «Зенитом»
14:07
Широков — о Джикии: «Он три года не играл, что ли? Поймать игровой ритм займёт 20 минут»
13:16
Непомнящий: «Мотивация у «Спартака» в матче с «Зенитом» будет запредельной»
13:00
Деменко: «Джикию могут поставить на матч с «Зенитом»
12:51
Ставка и прогноз на матч Зенит — Спартак Кубка России — 17 апреля 2024
11:30
Борис Игнатьев оценил шансы «Спартака» победить «Зенит»
11:00
Булыкин ответил, есть ли у «Спартака» шансы против «Зенита»
10:30
Тарханов оценил шансы в дуэли «Зенита» и «Спартака»
10:00
Сёмин высказал мнение о матче «Зенита» и «Спартака»
09:30
Николаев: «Зенит» обыграет «Спартак», но будет непросто»
09:14
Орлов: «Спартак» сейчас — раненый зверь, и он опасен»
09:00
Первый блин Слишковича: Вероятные составы «Спартака» и «Зенита» на матч Пути РПЛ Кубка России
02:11
Зенит - Спартак: где смотреть прямую трансляцию онлайн
16 Апреля
21:38
Орлов назвал условие для разгрома «Спартака» «Зенитом»
20:47
Хавбек «Спартака» Мозес пропустит битву с «Зенитом» 1
20:09
Александр Горшков: «Спартаку» в игре с «Зенитом» будет нечего терять»
19:14
Прогноз на точный счёт матча Зенит — Спартак Кубка России — 17 апреля 2024
18:38
Гладилин не стал исключать появления Джикии в матче с «Зенитом»
17:49
Ставка и прогноз на матч Зенит — Спартак Кубка России — 17 апреля 2024
16:47
Пименов: «Не думаю, что отставка Абаскаля встряхнёт «Спартак»
15:30
Радимов оценил шансы «Спартака» на победу в матче с «Зенитом»
15:11
«Зенит» анонсировал жарку мяса перед матчем со «Спартаком» 3
13:39
Смородская: «Весь тренерский штаб Абаскаля должен быть уволен»
13:27
Бородюк: «Только сам «Зенит» может помешать себе стать чемпионом»
13:14
Кузьмичёв считает, что отставка Абаскаля должна помочь «Спартаку» в матче с «Зенитом»
13:09
Масалитин дал прогноз на матчи Кубка России 2
11:55
Губерниев: «Спартак» надо встряхнуть»
11:00
Защитник «Зенита» Эракович поделился ожиданиями от матча против «Спартака»
15 Апреля
21:41
Мор объяснил, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Зенит»
20:06
Кечинов прогнозирует появление Джикии в матче с «Зенитом»
20:06
Булыкин: «Спартаку» по силам создать проблемы «Зениту»
19:18
Лепёхин не видит фаворита в матче «Зенит» - «Спартак»
18:08
Дьяков: «Джикия может появиться в старте с «Зенитом»
17:48
Петржела: «Игра в Кубке не так важна для «Зенита»
14:41
Семак рассказал о плане по составу на матч со «Спартаком»
14:36
Семак объяснил, как увольнение Абаскаля усложняет жизнь «Зениту»
14:22
Клаудиньо высказался об отставке Абаскаля из «Спартака»
14:19
Мельников: «Зенит» обыграет «Спартак» малой кровью»
14:03
Семак назвал одного игрока «Зенита», который точно не сыграет со «Спартаком»
14:02
Семак — об Абаскале: Он хорошо работал 2
13:46
Семак высказался об увольнении Абаскаля из «Спартака»
13:38
Семак поделился ожиданиями от матча против «Спартака»
13:31
Клаудиньо — о матче против «Спартака»: «Мы совершенно точно будем играть только на победу»
13:16
Туфрин: «Уверен, что «Зенит» без проблем пройдёт «Спартак» в Кубке»
14 Апреля
20:54
Деменко рассказал о задачах «Спартака» на остаток сезона
15:49
«Спартак» назвал тренера на ближайший матч
15:23
«Спартак» решил отправить Абаскаля в отставку 1
13 Апреля
20:00
Бояринцев: «Спартаку» нужно бросить все силы на Кубок России»
11 Апреля
20:55
Митрофанов оценил шансы «Спартака» пройти «Зенит» в Кубке России
07 Апреля
10:47
Титов: «Даже при поражении в Петербурге «Спартак» ещё сможет сыграть с «Зенитом» в финале Кубка России» 1
06 Апреля
17:34
Когда «Зенит» примет «Спартак»: утверждено расписание Кубка России
04 Апреля
23:17
Игнатьев рассказал, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Зенит» в Кубке России
22:34
Григорян: У «Спартака» нет никаких шансов пройти «Зенит» в Кубке России
18:51
Титов оценил игру Педро в матче со «Спартаком»: «Маленький вундеркинд»
18:07
«Грязные тряпки стирают дома». Рианчо — о критике Абаскаля в адрес игроков «Спартака»
03 Апреля
19:56
Титов — о матче с «Зенитом»: «Хотелось бы, чтобы «Спартак» показал, что умеет забивать без Промеса»
18:38
Игрок «Зенита» Педро сравнил чемпионаты Бразилии и России
18:27
Павлюченко — о матче «Спартак» — «Зенит»: «У «красно-белых» проблемы в обороне, а петербуржцы опасны в атаке»
15 Марта
16:20
«Это же принципиальное противостояние»: Гаджиев — о матче «Спартак» — «Зенит»
14:47
Зобнин — о противостоянии против «Зенита» в Кубке России: «Постараемся не разочаровать»
14:41
Кузьмичёв: Учитывая состояние «Спартака», «Зенит» пройдёт дальше 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» «Бавария» выбрала нового тренера «Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне «Манчестер Сити» подыскал замену де Брёйне за 117 миллионов евро Анчелотти обратился к Хаби Алонсо после чемпионства «Байера» Гвардиола рассказал, что сделает в случае поражения «Реалу» в Лиге чемпионов Мюллер прокомментировал историческое чемпионство «Байера» Аналитики оценили шансы «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Ливерпуля» на титул «Реал» пройдёт «Манчестер Сити» и выиграет Лигу чемпионов – так говорит статистика
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Реал» на выезде добыл важную победу над «Мальоркой» Месси и Роналду: кто себя лучше проявил после отъезда из Испании «Ливерпуль» ухудшил шансы на чемпионство, проиграв дома «Кристал Пэлас»
Спортивные новости
Плющев: «Длительная пауза «Локомотива» может плохо сказаться на игре команды» Бывший тренер «Локомотива» и «Металлурга» рассказал, за кого будет болеть в финале Кубка Гагарина Каменский рассказал, как длительный перерыв перед финалом Кубка Гагарина повлияет на «Локомотив» Экс-игрок «Локомотива»: «Многие осуждают стиль Никитина, но результат превыше всего» Экс-тренер сборной России заявил, что перед началом сезона не видел «Локомотив» в финале Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Апреля
21:16 · Россия. Премьер-лига
Агент Роналдо: «Не удивлены успешной игрой футболиста за «Ростов»
21:07 · Россия. Премьер-лига
Матч «Зенита» и «Спартака» стал вторым матчем российского сезона по посещаемости
21:02 · Россия. Премьер-лига
Джикия вышел на поле в следующем матче «Спартака» после отставки Абаскаля
21:00 · Кубок России
Гранат призвал «Динамо» продлить контракт со Смоловым
20:42 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв – об Аленичеве: «Кому он к чёрту нужен, не получилось в «Спартаке» – попробуй в лиге ниже»
20:38 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА выложил командное фото, расположив на нём Мухина отдельно фото
20:28 · Кубок России
Булыкин — о формате Кубка России: «Придумали Франкенштейна»
20:25 · Россия. Премьер-лига
Дьяков уверен, что «Динамо» нужно продлить контракт Смолова
20:18 · Кубок России
«Ростов» не одерживал волевые победы в Кубке России 20 лет
20:14 · Кубок России
Смолов и Тюкавин возглавили список лучших бомбардиров «Динамо» в Кубке России
20:12 · Кубок России
Гранат высказался о шансах «Динамо» на победу в Кубке России
20:00 · Кубок России
Булыкин: «Было видно, что «Динамо» сильнее «Оренбурга»
19:50 · Кубок России
Личка: «Первый тайм закончился для нас со счетом 1:0, и всё могло завершиться по-другому»
19:45 · Кубок России
Силкин оказался рад, что «Динамо» прервало чёрную полосу в матче с «Оренбургом»
19:41 · Кубок России
Деограсия: «Мне очень понравился характер нашей команды, характер победителя»
Все новости
Рекомендуем