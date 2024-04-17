Джикия вышел на поле в следующем матче «Спартака» после отставки Абаскаля

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия впервые за долгое время вышел на футбольное поле в официальном матче «красно-белых». Случилось это в первой половине второго тайма матча «Зенита» и «Спартака» в Кубке России. Встречаются команды в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ.

Отметим, что как только Джикия вышел на поле, капитанскую повязку Георгию отдал Александр Соболев.

Напомним, что Джикия сыграл всего 21 минуту этой весной за «Спартак». Он вышел на замену в игре РПЛ с «Факелом» (0:2). В остальном же экс-главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль с сентября прошлого года практически не рассчитывал на россиянина.