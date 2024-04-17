Пономарёв – об Аленичеве: «Кому он к чёрту нужен, не получилось в «Спартаке» – попробуй в лиге ниже»

Экс-хавбек сборной СССР Владимир Пономарёв поделился мнением о тренерской карьере Дмитрия Аленичева.

«Я уже даже забыл про Аленичева! Его проблемы, что он давно не тренирует. Начинать надо с низов и расти. Если хочешь работать, ищи команду в низшей лиге и паши как Папа Карло. Только тогда толк будет.

Хочет, чтобы его сразу в команду высшей лиги взяли что ли? Кому он к чёрту нужен!» — приводит слова бывшего футболиста издание Legalbet.

Ранее появилась информация, что Аленичев стал игроком медийной «Народной команды».

Что касается тренерской карьеры, то последним местом работы Аленичева был красноярский «Енисей», который он покинул в мае 2019 года.

Кроме того, он возглавлял тульский «Арсенал» и московский «Спартак».