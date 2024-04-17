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ЦСКА выложил командное фото, расположив на нём Мухина отдельно фото

17 Апреля 2024 • 20:38 Комментировать

Московский ЦСКА в официальных соцсетях выложил традиционное командное фото, на котором в несколько рядов стоят и сидят игроки «армейцев».

Выделяется на нём особняком лишь Максим Мухин, с прошлой осени залечивающий тяжёлую травму связок колена. И так как Максим пока что не играет, его было решено поместить на фото на стуле в самом левом углу. Болельщики в комментариях оценили такой юмор от «красно-синих», пожелав Максиму скорейшего выздоровления.

Напомним, что Мухин травмировал колено в сентябре 2023 года в игре с казанским «Рубином» (0:0).

ЦСКА на данный момент идёт на четвёртом месте таблицы РПЛ.

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ЦСКА Москва Максим Мухин
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