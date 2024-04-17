Дьяков уверен, что «Динамо» нужно продлить контракт Смолова

Вечером среды московское «Динамо» одержало уверенную победу в гостях над «Оренбургом» в Кубке России (4:2). Один из голов «бело-голубых» оформил Фёдор Смолов, опытный 34-летний нападающий.

Виталий Дьяков, бывший защитник «Динамо» полагает, что динамовцам важно продлить контракт со Смоловым, сохранив опытного игрока ещё на некоторое время.

«Он игрок ротации, выходит на замену, если надо подменить Тюкавина. Он стал играть в оттяжке, в глубине и смог забить, для нападающего очень важно Уверен, обе стороны придут к продлению, если не будет денежных разногласий», - делится Дьяков с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что текущий контракт Смолова с «Динамо» рассчитан лишь до конца этого сезона.

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