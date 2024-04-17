Балахнин раскритиковал «Спартак» за сильную зависимость от Промеса

Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о том, как отразилось на игре «Спартака» отсутствие Квинси Промеса.

По мнению тренера, уровень игры московского клуба сильно упал, а также снизилась результативность команды.

«Все переживают, парень, который играл рядом со всеми, конечно, партнёры по команде будут переживать за него. Но это не должен влиять на команду, если клуб, уровня «Спартака» зависит от одного игрока, то грош цена такой команде», — приводит слова специалиста издание Vprognoze.ru.

«Красно-белые» после 23-х матчей находится на седьмой позиции турнирной таблицы первенства страны. Коллектив заработал 35 баллов. В следующем туре москвичи отправятся в гости к «Ростову». Встреча запланирована на 21 апреля.