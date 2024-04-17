Сёмин высказался о ситуации Дзюбы в «Локомотиве»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, должен ли клуб продлевать контракт с нападающим Артёмом Дзюбой.

«Тренеры «Локомотива» каждый день видят его в тренировочном процессе. Оценивают, делают выводы. Мне сложно ответить на ваш вопрос. Дзюба, конечно, помог «Локомотиву». А что будет дальше, в следующем сезоне, судить не берусь», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе появилась информация о том, что «Локомотив» не хочет сохранять 35-летнего Артёма Дзюбу на следующий сезон.

Ближайший матч Премьер-лиги «Локомотив» проведёт субботу, 20 апреля, - против «Рубина» на выезде.

«Локомотив» принял решение по Дзюбе