Агент Барбоза рассказал, когда Сёмин вернётся к тренерской работе

Известный агент Паулу Барбоза порассуждал о том, когда российский тренер Юрий Сёмин может вернуться к работе.

«Думаю, он ждет хорошего предложения о работе. Не думаю, что он попрощался с тренерской карьерой. Юрий Павлович ждет. Если будет хорошее предложение, он его, естественно, примет», — приводит слова агента издание «СЭ».

Напомним, что последним коллективом, где работал наставник, был «Ростов». Кроме того, специалист за свою карьеру возглавлял «Локомотив», «Анжи», московское и киевское «Динамо», а также и другие команды.

Примечательно, что «железнодорожники» под руководством 76-летнего тренера трижды становились победителями РПЛ.