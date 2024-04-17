Сёмин – об отставке Абаскаля: «Если спортивный директор приходит вместе с тренером в клуб, они вместе должны и уходить»

Известный тренер Юрий Сёмин дал комментарий по поводу недавнего увольнения Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака». По мнению Сёмина, ответственность за неудачи команды должна разделяться, а не сводиться только к человеку на тренерском мостике.

«Считаю, если спортивный директор приходит вместе с тренером в клуб, они вместе и должны уходить в случае невыполнения задачи. Не забывайте ещё и о том, что в «Спартаке» всегда сложно работать. Большое давление со всех сторон, постоянные ожидания болельщиков», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Гильермо Абаскаль работал в «Спартаке» с июня 2022 года. После увольнения испанца команду к кубковому матчу против «Зенита» готовил Владимир Слишкович. Следить за игрой на «Газпром Арене» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.