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Сёмин задался вопросом после увольнения Абаскаля из «Спартака»

17 Апреля 2024 • 18:11 Комментировать

В конце прошлой недели «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. Известный российский специалист Юрий Сёмин дал комментарий на этот счёт. По словам экс-рулевого «Локомотива», он не стал бы возлагать вину за проблемы «красно-белых» только на Абаскаля.

«С тренером же в связке должны работать спортивный директор, генеральный директор. Помогали ли они ему? Вопрос... Почему всё время виноват только тренер? Мне это по сей день непонятно! А остальные? Кто-то его пригласил, кто-то не помог...» - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

В среду «Спартак» проведёт гостевой матч против «Зенита» в Кубке России. К этому поединку московскую команду готовил Владимир Слишкович.

Следить за матчем «Зенит» - «Спартак» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Спартак Москва Юрий Сёмин Гильермо Абаскаль ещё теги
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