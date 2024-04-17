Агент Барбоза рассказал, где находятся потенциальные тренеры для «Спартака»

Известный агент Паулу Барбоза поделился мнением о потенциальном сменщике наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Напомним, что 14 апреля испанский специалист покинул московский клуб. В последнее время тренер подвергался критике со стороны экспертов и болельщиков.

«Думаю, что есть много тренеров, которые могли бы работать в «Спартаке». Есть тренера в Испании, Португалии, Италии. Но, мне кажется, проблема «Спартака» не столько тренер, сколько условия для него», — приводит слова агента изданиие «СЭ».

Добавим, что «красно-белые» после 23-х матчей находится на седьмой позиции турнирной таблицы первенства страны. Коллектив заработал 35 баллов. В следующем туре москвичи отправятся в гости к «Ростову». Встреча запланирована на 21 апреля.