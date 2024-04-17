Стало известно, когда Бабич вернётся в строй

Центральный защитник московского «Спартака» Срджан Бабич пропустит предстоящий матч с «Зенитом».

Ранее сообщалось, что 27-летний футболист не сможет помочь своей команде в предстоящей игре из-за болезни.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», у Бабича обычная простуда. По нашей информации, защитник будет готов выйти на поле в следующем матче с «Ростовом.

В нынешнем сезоне Бабич сыграл в 20 матчах за «Спартак» и отметился тремя забитыми мячами.

В среду, 17 апреля, «Спартак» на выезде встретится с «Зенитом» в рамках ответного матча Кубка России Пути РПЛ. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, который должен стартовать в 19:30 по столичному времени.