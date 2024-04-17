Бушманов не верит в «Краснодар»

Бывший наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился мнением о шансах «Краснодара» в борьбе за золотые медали РПЛ.

«Шансов у них нет. «Краснодару» нужно было не проигрывать «Зениту». «Зенит» чемпионство не отдаст», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

По итогам 23 сыгранных матчей «Краснодар» находится на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке «быков» 43 зачетных балла. На счету лидирующего «Зенита» 47 набранных очков.

19 апреля «Краснодар» примет на своем поле «Факел» в рамках 25-го тура РПЛ. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.