Файзуллаев проставился игрокам ЦСКА пловом

Во вторник вечером ЦСКА обыграл «Балтику» со счётом 2:0 и пробился в финал Пути РПЛ Кубка России. Лучшим игроком этого матча был признан атакующий полузащитник московской команды Аббосбек Файзуллаев.

Пресс-служба ЦСКА показала, как Файзуллаев проставился за выигранную награду. Судя по всему, футболист каким-то образом приложил руку к приготовлению плова.

Стоит сказать, что узбекский плов входит в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Следующий матч ЦСКА проведёт уже в субботу, 20 апреля. В этот день команда Владимира Федотова будет принимать «Ахмат» в рамках чемпионата России.