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Келлвен мечтает уехать из РПЛ в Европу

17 Апреля 2024 • 17:14 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ахмат
20.04 19:30

Бразильский защитник ЦСКА Келлвен не видит себя в другом российском клубе, кроме армейского. Об этом он заявил в интервью Sport24.ru.

«Надеюсь, у меня однажды получится перейти в европейский чемпионат, но не в другой российский клуб», - цитирует портал футболиста.

В сезоне-2023/2024 на счету игрока 24 матча в чемпионате и Кубке России, в которых он смог забить один мяч.

23-летний бразилец выступает за армейцев с 1 сентября. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2028 года. Трансферная стоимость игрока на данный момент, по сведениям Transfermarkt, составляет семь миллионов евро.

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