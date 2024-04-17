Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин: «Сразу видно, что Педро талантлив»

17 Апреля 2024 • 17:07 Комментировать
Зенит
...
Оренбург
21.04 16:15

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре вингера «Зенита» Педро под Сантоса.

«Сразу видно, что парень талантлив. Тут вопросов нет. «Зенит», считаю, со многими новичками угадал», —  приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Специалист похвалил «Зенит» за работу на трансферном рынке, ведь в будущем клуб заработает на перепродаже бразильцев.

При этом Сёмин считает, что нет ничего удивительного в игре 18-летнего Педро, ведь многие футболисты его возраста выступают в топовых европейских клубах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Юрий Сёмин Педро дос Сантос ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 17 Апреля
17:07
Сёмин: «Сразу видно, что Педро талантлив»
14:22
Агент Башича: «Обсужу с «Оренбургом» будущее Ивана после окончания сезона»
16 Апреля
18:05
Кравцов рассказал, что ему нужно сделать для возвращения в «Зенит»
16:18
Обухов: «Думаю, сезон для меня закончен»
12:38
Андрей Мостовой не исключил, что может покинуть «Зенит» летом
11:31
Кассьерра: «Мы не смотрим в турнирную таблицу»
15 Апреля
16:45
Андреев: «Выкуп Адамова? У нас вся команда пять миллионов стоит»
16:42
Корчагин: Не думал, что у Погребняка так удачно сложится карьера
15:27
Агент Михайлова высказался о будущем футболиста
14:47
«Это бред» - тренер «Зенита» призвал не короновать команду раньше времени
12:21
Андрей Мостовой заявил, что рано говорить о чемпионстве «Зенита»
12:04
Тимощук: «Зенит» — флагман российского футбола»
10:40
Кассьерра: «Игроки «Зенита» никогда не опускают руки»
14 Апреля
15:41
Мельников: «В России есть только одна команда, достойная золота» 1
13:25
Агент Гарсия: «Педро останется в «Зените» на следующий сезон»
10:38
Орлов: «Даже без Вендела «Зенит» переиграл «Краснодар» в центре поля»
09:47
Радимов: «Зенит» заставил «Краснодар» прижаться к воротам»
09:15
Андрей Мостовой: «Краснодар» не удивил»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЗЕНИТ ОРЕНБУРГ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» «Бавария» выбрала нового тренера «Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне Артета после поражения «Арсенала» высказался о борьбе за титул АПЛ «Манчестер Сити» подыскал замену де Брёйне за 117 миллионов евро Анчелотти обратился к Хаби Алонсо после чемпионства «Байера» Мюллер прокомментировал историческое чемпионство «Байера» Тарханов назвал четырёх тренеров, которые готовы принять «Спартак» Гвардиола рассказал, что сделает в случае поражения «Реалу» в Лиге чемпионов
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Реал» на выезде добыл важную победу над «Мальоркой» Месси и Роналду: кто себя лучше проявил после отъезда из Испании «Ливерпуль» ухудшил шансы на чемпионство, проиграв дома «Кристал Пэлас»
Спортивные новости
Канарейкин: Думаю, что «Рейнджерс» могут просто порвать «Вашингтон» Плющев оценил игру Овечкина в регулярном чемпионате НХЛ Экс-тренер сборной России — об игре Овечкина: «Он прошёл кризис и сейчас делает для команды всё» Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» и выйти в плей-офф НХЛ Надаль вернулся на корт и победил Коболли на турнире в Барселоне Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Апреля
18:11 · Кубок России
Личка расстался с розовым свитером в Оренбурге
18:11 · Россия. Премьер-лига
Сёмин задался вопросом после увольнения Абаскаля из «Спартака»
18:10 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза рассказал, где находятся потенциальные тренеры для «Спартака»
18:03 · Россия. Премьер-лига
Бушманов не верит в «Краснодар»
17:41 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев проставился игрокам ЦСКА пловом фото
17:33 · Кубок России
Смолов прервал безголевую серию
17:26 · Кубок России
Игрок «Балтики» заявил, что команда хочет выиграть Кубок России
17:21 · Кубок России
«Динамо» быстро забила в Оренбурге усилиями Смолова 1
17:18 · Кубок России
Шеттине уже на 10-й минуте открыл счёт в матче «Урал» - «Ростов»
17:14 · Россия. Премьер-лига
Келлвен мечтает уехать из РПЛ в Европу
17:14 · Кубок России
Бабич и Зобнин пропустят битву «Спартака» с «Зенитом»
17:07 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Сразу видно, что Педро талантлив»
17:00 · Кубок России
Деограсия допустил участие Оганесяна в матче с «Динамо»
16:49 · Россия. Премьер-лига
Из-за Дзюбы «Локомотив» покинет тренер нападающих
16:49 · Кубок России
Гранат рассказал, как «Динамо» вернуть уверенность
Все новости
Рекомендуем