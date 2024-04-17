Сёмин: «Сразу видно, что Педро талантлив»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре вингера «Зенита» Педро под Сантоса.

«Сразу видно, что парень талантлив. Тут вопросов нет. «Зенит», считаю, со многими новичками угадал», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Специалист похвалил «Зенит» за работу на трансферном рынке, ведь в будущем клуб заработает на перепродаже бразильцев.

При этом Сёмин считает, что нет ничего удивительного в игре 18-летнего Педро, ведь многие футболисты его возраста выступают в топовых европейских клубах.