Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Из-за Дзюбы «Локомотив» покинет тренер нападающих

17 Апреля 2024 • 16:49 Комментировать
Рубин
...
Локомотив Москва
20.04 14:00

Валерий Климов покинет тренерский штаб «Локомотива», где он отвечал за подготовку нападающих. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», Климов уйдёт из клуба из-за разногласий по Артёму Дзюбе. Специалист активно лоббировал появление опытного форварда в основе.

Климов покинет «Локомотив» по просьбе Михаила Галактионова – у главного тренера ранее даже возникали подозрения, что его ассистент «сливает» Дзюбе состав на игры заранее.

В настоящий момент московский «Локомотив» готовится к гостевому матчу Премьер-лиги против «Рубина». Команды сыграют в субботу, 20 апреля.

«Локомотив» принял решение по Дзюбе

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Валерий Климов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 17 Апреля
16:43
Дзюба выступил с речью в «Локомотиве»
15:01
Наумов: «Уход Антона Миранчука из «Локомотива» — это потеря»
14:09
Агент рассказал, из каких топ-лиг есть интерес к Тикнизяну
10:40
Агент Рыбуса: «Пока мы не обсуждали новый контракт с «Рубином»
16 Апреля
17:23
Наумов: «Не угадаешь, нужно ли сейчас уезжать Пиняеву»
16:59
Наумов рассказал, в чём Пиняев лучше Аршавина
16:08
Смородская: «Антону Миранчуку рано ехать в Европу»
15:46
Агент Барбоза: «Мировые скауты теперь внимательно будут следить за Салтыковым и Пиняевым»
14:55
Сенников: «Руководство «Локомотива» должно быть довольно работой Галактионова»
11:41
Шалимов: «Акинфеев извинился, но уж очень хороший удар получился у Самошникова»
10:32
Агент Рыбуса: «Надеюсь, в ближайшее время увидим Мацея на поле»
15 Апреля
17:41
Булыкин: Антона Миранчука не возьмут в европейский топ-клуб 1
17:25
«Локомотив» повторил достижение чемпионского сезона по поражениям в 23 турах
16:58
Колосков: «Матч «Крылья Советов» — «Рубин» удивил своей бестолковостью»
14 Апреля
15:18
Агент Худякова рассказал, какие варианты для продолжения карьеры рассматривает голкипер
14:33
Агент Антона Миранчука заявил, что его клиент на 99 процентов покинет «Локомотив»
14:11
Терёхин: «Локомотив» прогадал с заменами в матче с ЦСКА»
13:53
Аршавин: «Глушенков стоит 10-15 миллионов евро»
13:43
Наумов: «Глушенков — футболист европейского уровня»
09:31
Футболист «Локомотива» Ньямси рассказал, когда вернётся на поле после травмы
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РУБИН ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» «Бавария» выбрала нового тренера «Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне Артета после поражения «Арсенала» высказался о борьбе за титул АПЛ «Манчестер Сити» подыскал замену де Брёйне за 117 миллионов евро Анчелотти обратился к Хаби Алонсо после чемпионства «Байера» Мюллер прокомментировал историческое чемпионство «Байера» Тарханов назвал четырёх тренеров, которые готовы принять «Спартак» Аналитики оценили шансы «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Ливерпуля» на титул
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Ливерпуль» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3 «Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне Леверкузен больше не Неверкузен: «Байер» круто урвал первое в истории чемпионство, поколотив «Вердер»
Спортивные новости
Канарейкин: Думаю, что «Рейнджерс» могут просто порвать «Вашингтон» Плющев оценил игру Овечкина в регулярном чемпионате НХЛ Экс-тренер сборной России — об игре Овечкина: «Он прошёл кризис и сейчас делает для команды всё» Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» и выйти в плей-офф НХЛ Надаль вернулся на корт и победил Коболли на турнире в Барселоне Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Апреля
18:03 · Россия. Премьер-лига
Бушманов не верит в «Краснодар»
17:41 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев проставился игрокам ЦСКА пловом фото
17:33 · Кубок России
Смолов прервал безголевую серию
17:26 · Кубок России
Игрок «Балтики» заявил, что команда хочет выиграть Кубок России
17:21 · Кубок России
«Динамо» быстро забила в Оренбурге усилиями Смолова
17:18 · Кубок России
Шеттине уже на 10-й минуте открыл счёт в матче «Урал» - «Ростов»
17:14 · Россия. Премьер-лига
Келлвен мечтает уехать из РПЛ в Европу
17:14 · Кубок России
Бабич и Зобнин пропустят битву «Спартака» с «Зенитом»
17:07 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Сразу видно, что Педро талантлив»
17:00 · Кубок России
Деограсия допустил участие Оганесяна в матче с «Динамо»
16:49 · Россия. Премьер-лига
Из-за Дзюбы «Локомотив» покинет тренер нападающих
16:49 · Кубок России
Гранат рассказал, как «Динамо» вернуть уверенность
16:49 · Россия. Премьер-лига
Агент Масоэро оценил вероятность возвращения бывшего игрока «Пари НН» в Россию
16:43 · Россия. Премьер-лига
Дзюба выступил с речью в «Локомотиве»
16:38 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Будет интересно, как увольнение Абаскаля скажется на «Спартаке»
Все новости
Рекомендуем