Из-за Дзюбы «Локомотив» покинет тренер нападающих

Валерий Климов покинет тренерский штаб «Локомотива», где он отвечал за подготовку нападающих. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», Климов уйдёт из клуба из-за разногласий по Артёму Дзюбе. Специалист активно лоббировал появление опытного форварда в основе.

Климов покинет «Локомотив» по просьбе Михаила Галактионова – у главного тренера ранее даже возникали подозрения, что его ассистент «сливает» Дзюбе состав на игры заранее.

В настоящий момент московский «Локомотив» готовится к гостевому матчу Премьер-лиги против «Рубина». Команды сыграют в субботу, 20 апреля.

«Локомотив» принял решение по Дзюбе