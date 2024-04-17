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Агент Масоэро оценил вероятность возвращения бывшего игрока «Пари НН» в Россию

17 Апреля 2024 • 16:49 Комментировать
Пари НН
...
Динамо Москва
21.04 14:00

Рикардо Алонсо Баррера, агент бывшего защитника «Пари НН» Лукаса Масоэро, высказался о возможном возвращении аргентинского футболиста в Россию.

Напомним, в настоящий момент Масоэро выступает за румынский клуб «Клуж».

«Не разговаривали с российскими клубами о возвращении Лукаса», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, Масоэро выступал за «Пари НН» в период с 2021 по 2023 год. В составе нижегородской команды защитник провёл 58 матчей, отметившись в них одной результативной передачей. Сейчас портал Transfermarkt оценивает южноамериканского футболиста в 900 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лукас Масоэро Рикардо Алонсо Баррера

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