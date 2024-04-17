Дзюба выступил с речью в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба во вторник собрал команду на обед, где выступил с речью. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», Дзюба призвал игроков забыть об обидах и биться за команду и результаты в оставшихся матчах сезона.

Отмечается, что плохих слов в адрес руководителей «Локомотива» не прозвучало, хотя Дзюба знает, что с ним решили прощаться по завершению сезона 2023/2024.

«Локомотив» сейчас располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Михаила Галактионова проведёт в субботу, 20 апреля, - против «Рубина» на выезде.

«Локомотив» принял решение по Дзюбе