«Локомотив» принял решение по Дзюбе

В «Локомотиве» определились с будущим нападающего Артёма Дзюбы. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», в клубе решили прощаться с опытным игроком по завершению сезона.

При этом контракт Дзюбы с «Локомотивом» может продлиться автоматически – для этого 35-летнему игроку нужно сделать ещё два результативных действия в этом сезоне (сейчас их восемь).

Источник отмечает, что Дзюбе стало известно о решении расстаться с ним летом. После этого между игроком и главным тренером команды Михаилом Галактионовым состоялся тяжёлый разговор. Специалист сообщил Дзюбе, что не ставит его в состав исключительно из-за плохой формы, а не из-за нежелания видеть его в команде.

«Локомотив» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.