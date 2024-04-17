Колосков: «Будет интересно, как увольнение Абаскаля скажется на «Спартаке»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о будущем «Спартака» после увольнения испанского тренера Гильермо Абаскаля.

Напомним, сегодня, 17 апреля, «красно-белые» сыграют с «Зенитом» в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ). Напомним, первая встреча этих команд завершилась победой «сине-бело-голубых» со счётом 2:1.

«Интересно только то, каким будет «Спартак» без Абаскаля в концовке сезона, как его увольнение повлияет на команду. Сценарии ведь могут быть абсолютно разные», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Отметим, что на сегодняшний день «Спартак», набравший 35 очков в 23 проведённых матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.