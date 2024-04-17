Терёхин оценил шансы «Динамо» на чемпионство

Экс-футболист «Динамо» Олег Терёхин высказался перспективах «бело-голубых» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«За чемпионство сражаться уже тяжело, там «Зенит», но есть еще второе, третье места, призовые. Никто же не говорил, что «Динамо» должно стать чемпионом», — приводит слова Терёхина «Чемпионат».

При этом эксперт считает, что чемпионская гонка в РПЛ еще не завершена.

По итогам 23 сыгранных матчей «Динамо» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 38 очков. Отставание «бело-голубых» от лидирующего «Зенита» составляет девять баллов.