Булыкин назвал главный минус Карпина

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о работе Валерия Карпина на посту главного тренера «Ростова».

«Карпин – хороший, интересный тренер. Своей работой в «Ростове» он это показал. Но у Карпина есть один существенный минус – отсутствие трофеев», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, трофеи являются важным критерием, ведь руководство команд смотрит на победы тренера.

По итогам 23 сыгранных матчей «Ростов» располагается на восьмой позиции в чемпионате России. В копилке команды Карпина 34 зачетных балла.

Сегодня, 17 апреля, «Ростов» встретится с «Уралом» в рамках полуфинального матча Кубка России Пути регионов. Старт поединка запланирован на 17:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.

