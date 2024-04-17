Пономарёв: «Сейчас Файзуллаев гораздо лучше Пиняева»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об игре полузащитника московской команды Аббосбека Файзуллаева, сравнив его с нападающим «Локомотива» Сергеем Пиняевым.

По мнению Пономарёва, на данный момент Файзуллаев выглядит значительно лучше и взрослее 19-летнего россиянина.

«Сейчас Аббос гораздо лучше Пиняева, это очевидно. Файзуллаев играет более качественно, он может вести атаки и созидать. Он уже показывает взрослый футбол, а Пиняев ещё молод и горяч», — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

В текущем сезоне Файзуллаев провёл за ЦСКА 25 матчей, в которых забил четыре гола и отдал 11 результативных передач. На счету Пиняева три гола и пять передач в 31 игре в составе «Локомотива».