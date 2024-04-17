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Бубнов: «В «Краснодаре» хотели играть в атакующий футбол после ухода Ивича? Вот и получили»

17 Апреля 2024 • 15:29 Комментировать
Краснодар
...
Факел
19.04 19:00

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов высказался о матче 24-го тура РПЛ, в котором «Зенит» обыграл «Краснодар» (2:1).

По мнению Бубнова, «быки» не настолько сильны, чтобы играть с «Зенитом» в атакующий футбол.

«В «Краснодаре» хотели играть в атакующий футбол после ухода Ивича? Вот и получили. Хозяева просто не настолько сильны, чтобы играть от себя с «Зенитом», пусть даже и в домашнем матче», — цитирует Бубнова Sportbox.

После 23 туров РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице. За семь матчей до финиша «быки» отстают от «сине-бело-голубых», которые являются действующими чемпионами страны, на четыре очка.

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