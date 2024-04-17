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Колыванов — о будущем Лички: «Надо посмотреть, на каком месте закончит «Динамо»

17 Апреля 2024 • 15:16 Комментировать
Оренбург
...
Динамо Москва
Через 0 ч. 33 мин.

Бывший игрок «Динамо» Игорь Колыванов высказался о будущем главного тренера «бело-голубых» Марцела Лички.

Напомним, динамовцы проиграли в РПЛ три своих последних матча подряд и значительно осложнили себе борьбу за чемпионский титул.

«Насчёт контракта Лички, то это надо подождать конца сезона, на каком месте закончит «Динамо». Там уже руководство будет смотреть, оставлять Личку или нет», — приводит слова Колыванова Legalbet.

После 23 туров РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на девять очков.

Свой ближайший матч москвичи проведу уже сегодня, 17 апреля, против «Оренбурга» в рамках 1/2 финала Кубка России (Пути регионов). Начало этой игры запланировано на 17:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
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