Канчельскис: «Наверное, у Абаскаля были какие-то проблемы с Джикией»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о ситуации защитника «Спартака» Георгия Джикии.

Напомним, капитан «Спартака» сел в глубокий запас послед прихода в команду Срджана Бабича.

По мнению эксперта, после увольнения Абаскаля Джикия может вернуться в стартовый состав, но ему будет непросто это сделать, ведь он давно не играл.

— Наверное, у Абаскаля были какие-то проблемы с Джикией. Дыма без огня не бывает, что-то было, — приводит слова Канчельскиса Legalbet.

В текущей кампании 30-летний Джикия принял участие в десяти матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.



