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Голенков: «Я бы хотел, чтобы Карпин продолжил работу в «Ростове»

17 Апреля 2024 • 15:07 Комментировать
Ростов
...
Спартак Москва
21.04 20:30

Нападающий «Ростова» Егор Голенков старается не обращать на шумиху вокруг главного тренера команды Валерия Карпина, связанную с тем, что, по мнению СМИ, он может возглавить московский «Спартак».

«Не читаю слухи и не обращаю на них внимание. Конечно, я хотел, чтобы Валерий Георгиевич продолжил работу в «Ростове». Мне приятно работать под его руководством», - заявил футболист в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Персона Карпина является одной из трёх, упоминания о которой наиболее часто всплывают в СМИ после увольнения из «Спартака» Гильермо Абаскаля. Эксперты достаточно высоко оценивают шансы наставника сборной России возглавить «красно-белых» наряду со Станиславом Черчесовым и Паскалем Янсеном.

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Евро-Футбол.Ру,
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