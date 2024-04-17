Глебов отреагировал на информацию о возможном уходе Карпина в «Спартак»

Капитан «Ростова» Данил Глебов высказался о возможном уходе главного тренера команды Валерия Карпина в «Спартаке».

«Верю ли в уход Карпина? Не знаю, посмотрим. Как он решит, так и будет. Нам останется лишь принять его решение», — заявил полузащитник «Матч ТВ».

В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в 31 матче во всех турнирах, отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет два голевых паса.

Напомним, Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года (с перерывов). На данный момент команда идет на восьмой строчке в РПЛ, набрав 34 очка.

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля с должности главного тренера. По данным СМИ, Карпин является одним из кандидатов на пост наставника «красно-белых».