Наумов: «Уход Антона Миранчука из «Локомотива» — это потеря»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном уходе полузащитника «железнодорожников» Антона Миранчука из московского клуба по окончании нынешнего сезона.

Ранее агент Миранчука заявил, что при нынешнем потолке зарплат в «Локомотиве» Миранчуку придётся пойти на двойное понижение, чего ему делать не хочется.

«Безусловно, уход Антона Миранчука из «Локомотива» — это потеря. Ещё раньше братья хотели перейти в «Рубин», но удалось отговорить их от этого. Всегда неприятно, когда футболисту или любому другому сотруднику уменьшают зарплату», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук провёл за «Локомотив» 31 матч, в которых забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 5 миллионов евро.