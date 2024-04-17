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Наумов: «Уход Антона Миранчука из «Локомотива» — это потеря»

17 Апреля 2024 • 15:01 Комментировать
Рубин
...
Локомотив Москва
20.04 14:00

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном уходе полузащитника «железнодорожников» Антона Миранчука из московского клуба по окончании нынешнего сезона.

Ранее агент Миранчука заявил, что при нынешнем потолке зарплат в «Локомотиве» Миранчуку придётся пойти на двойное понижение, чего ему делать не хочется.

«Безусловно, уход Антона Миранчука из «Локомотива» — это потеря. Ещё раньше братья хотели перейти в «Рубин», но удалось отговорить их от этого. Всегда неприятно, когда футболисту или любому другому сотруднику уменьшают зарплату», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук провёл за «Локомотив» 31 матч, в которых забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 5 миллионов евро.

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