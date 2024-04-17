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ЦСКА может расстаться с центральным защитником эксклюзив

17 Апреля 2024 • 14:47 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ахмат
20.04 19:30

Столичный ЦСКА может отпустить одного из центральных защитников в летнее трансферное окно.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», предстоящим летом «армейцы» могут отправить в аренду 19-летнего Матвея Лукина, который редко получает игровую практику.

В нынешнем сезоне Лукин принял участие в восьми матчах за основную команду ЦСКА и не смог отметиться результативными действиями.

Трудовой договор защитника с «красно-синими» рассчитан до середины 2025 года. Специалисты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость Лукина в 500 тысяч евро.
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