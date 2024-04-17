ЦСКА может расстаться с центральным защитником

Столичный ЦСКА может отпустить одного из центральных защитников в летнее трансферное окно.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», предстоящим летом «армейцы» могут отправить в аренду 19-летнего Матвея Лукина, который редко получает игровую практику.

В нынешнем сезоне Лукин принял участие в восьми матчах за основную команду ЦСКА и не смог отметиться результативными действиями.

Трудовой договор защитника с «красно-синими» рассчитан до середины 2025 года. Специалисты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость Лукина в 500 тысяч евро.