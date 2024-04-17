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В «Балтике» рассказали о будущем Игнашевича

17 Апреля 2024 • 14:40 Комментировать
Балтика
...
Крылья Советов
20.04 16:30

Гендиректор калининградской «Балтики» Равиль Измайлов ответил на вопрос о будущем Сергея Игнашевича на посту главного тренера команды.

«Конечно, у Сергея Игнашевича большой кредит доверия — тренер хорошо работает, к нему нет вопросов», — приводит слова Измайлова портал «РБ Спорт».

По итогам 23 сыгранных матчей «Балтика» располагается в зоне стыков, занимая 14-е место в чемпионате России. В копилке команды 20 набранных очков.

В 25-м туре Российской премьер-лиги подопечные Игнашевича примут на своем поле «Крылья Советов». Начало поединка запланировано на 16:30 по столичному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Сергей Игнашевич Равиль Измайлов ещё теги

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В «Балтике» рассказали о будущем Игнашевича
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